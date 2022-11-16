Бьюти-блогер и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер была гостей закрытого мероприятия, она посетиле открытие выставки Mugler Couturissime в Бруклинском музее в Нью-Йорке. Кайли выбрала эффектное черное платье с корсетом, которое подчеркнуло ее заметно пышные формы.
Винтажный наряд Кайли сразу привлек внимание, он был создан легендарным модельером для коллекции осень-зима 1995 года. Платье старше самой Кайли, ведь она родилась в 1997.
Подол платья украшен перьями и бисером, а декольте выполнено в традиционной для бренда форме, напоминающей крылья бабочки.
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«Легендарная сестра; Совершенство!!!!; Мюглер королева; Королева; Можно было бы обойтись без деталей из перьев на платье и перчатках, этот головной убор должен был быть единственной звездой этого шоу; Да здравствует королева Кайли ❤️; Идеальный загар !!😍».
Как правило, Кайли делает акценты на пышных формах без лишнкй скромности, однако предпочитает для этого трендовые мини платья или довольно блестящие и открытые купальники. Ранее речь зашла о домашнем стиле.
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