Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица, радиоведущая и кума Дзидзьо Оля Цибульская имеет отличное чувство юмора, которое способно развеять плохое настроение и помогает взбодриться. Артистка часто делиться забавными видео и заставляет своих поклонников улыбаться. Несколько часов назад она запостила очередное смешное видео у себя в Instagram.
15 ноября страна-агрессор россия массово обстреляла территорию Украины. Россия выпустила около 100 ракет. С начала войны это стало самой массированной атакой по Украине. Украинские города из-за вражеских обстрелов были обесточены.
В связи с этим событиями Оля Цибульская решила оригинально напомнить, украинцам, что мы выстоим несмотря ни на что. Артистка записала небольшой ролик, на котором останавливает автомобиль, открывает дверцу и громко говорит: "Добрый день, вы не поскажете, где дорога на на*ер? Я бы хотела отправить туда все свои проблемы".
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В комментариях пользователи сети оценили юмор Оли Цибульской и ответили ей тем же: "Как подскажут, расскажите и нам ", "Как же это в точку.. буквально крик моей души", "Я вам скажу - в сторону рашки все проблемы отправляйте туда".
Напомним, Цибульская рассказала, почему отважилась показать мужа впервые за 20 лет, фото.
Как Politeka сообщала, муж Цибульской заговорил о ее отношениях с Дзидзьо.
Также Politeka писала, Цибульская впервые показала мужа и рассекретила его имя.