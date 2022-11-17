На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить печенье из бананов и овсяных хлопьев.

"Готовясь к новому сезону, решил заняться собой 🤣 и сделал для себя Хэлси-печенье, которое ем на завтрак перед спортзалом. А для вас это еще может быть вкусной идеей для детей, не желающих есть овсянку!", - советует Владимир Ярославский.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

2 банана

70 г овсянки

50г 100% шоколада

25 г какао-масла

Орехи и сухофрукты по вашему выбору

Сначала мякоть двух бананов нужно хорошо размять вилкой. Добавляем овсянку и даем настояться минут 15-20, затем выкладываем смесь в виде печенья с маленьким углублением посередине на пергамент. Включаем духовку на 180 и когда нагреется – выпекаем печенье примерно 20 минут. Далее, по словам звезды "Мастер Шеф", нужно растопить черный шоколад вместе с какао-маслом (здесь можно использовать либо водяную баню, либо микроволновку).

"Готовые изделия вынуть из духовки, дать остыть, в углубление налить немного шоколадной смеси и поверх положить орехи и сухофрукты. Как остынет, есть можно даже с молоком 😋Оно не очень сухое, веганское и удобно взять с собой!❗️Шоколад вы можете брать на свой вкус!-Также можно добавлять различные специи по вкусу!-бананы лучше всего смакуют после заморозки, но и просто перезрелые подойдут!", - советует Ярославский.

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