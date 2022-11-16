Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур. Из-за полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но регулярно приезжает в Украину.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила трогательное семейное фото и рассказала, что скоро снова уедет за границу и наконец-то встретится с самыми родными.

"Уже больше двух недель я не видела девочек и Захура. Сердце разрывается. Некоторые пишут в комментариях, что я детям больше нужна, иди в семью… Я благодарна моим родным за понимание, поддержку мою и моей страны 🙏💛💙 Сегодня снова в дороге, скоро смогу поцеловать мужа, а уже потом и моих Арабеллу и Мирабеллу ❤️А еще поздравляю всех причастных с Днем радио, телевидения и связи!", - пишет Камалия.

Поклонники в комментариях поддержали певицу:

"К сожалению, война изменила нашу жизнь на всегда. Спасибо за все, что Вы делаете. Пусть Бог бережет и дает терпение нам выстоять";

"А девочки – одна в маму, одна в папу";

"Очень красивые 🙏🏻❤️здоровья вам всей семье".

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