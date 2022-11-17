Популярная украинская телеведущая и звезда "1+1" Алла Мазур, которая пережила онкологию, часто делится с поклонниками своими мыслями и новостями на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала фотографию, которая была сделана в Офисе президента Украины.

Как оказалось, Алла вместе с коллегами побывала на пресс-конференции Владимира Зеленского, которая проходила в штабе принятия решений. Для встречи с главнокомандующим телеведущая надела сдержанный темный костюм и подчеркнула глаза макияжем.

В подписи к публикации Мазур поделилась своими эмоциями после встречи с Зеленским: "Лично побывала во время войны в штабе принятия решений, к которым прислушивается весь мир. Без фотки с Президентом и Верховным Главнокомандующим после пресс-конференции уйти не могла. Вышла с еще большей уверенностью в нашей Победе".

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию телеведущей: "Президент у нас лучший", "Мы Победим, потому что с нами не только мир, а Бог", "Даже не знаю кому за честь с кем фотографироваться? Ведь на фото два невероятных человека", "Вы очаровательны. Слава Украине. Героям слава", "Победа обязательно будет за нами! И будет она очень скоро, как все началось, так все и закончится врасплох. Мы сильны, мы мужественны, мы бесстрашны!", "Благодарю вас за ваш труд, человечность, профессионализм! Верим и гордимся!".

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