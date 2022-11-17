Слава Демин прокомментировал скандал с Тиной Кароль и голосованием за жюри Нацотбора на Евровидение-2023.

В своей передаче СлаваПРО ведущий рассказал, что Тина Кароль недовольна тем, кого выбрали членами жюри на Нацотбор Евровидения в Украине.

"Напомню, что мы с вами голосовали в "Дії" за трех членов жюри. Ими стали Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина. Но в списке претендентов была еще и Тина Кароль. В таблице певица оказалась четвертой, уступив место солистке The Hardkiss. Тина Кароль по результатам голосования в Дії набрала 15,68%, в то же время Юлия Санина - 15,69%", - объясняет Демин.

Артистку возмутило, что ее конкурентке округлили голоса до 16%, а ей — до 15%.

"Но никакой информации от Суспільного не поступило, равно как и от Юлии Саниной. Теперь ждем, когда тройка членов жюри подпишет контракты с Суспільним. И, кстати, говорят о том, что участника на Евровидение мы также будем выбирать именно в Дії, что именно такая система является лучшей и справедливой", - добавил Слава.

Голосование за жюри Нацотбора в приложении "Дія" длилось до 7 ноября. Всего было 10 кандидатов: Джамала, Дзидзьо, Тина Кароль, Злата Огневич, Екатерина Павленко из Go_A, Юлия Санина, Константин Томильченко, Тарас Тополя, Валерий Харчишин.

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