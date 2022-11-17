Популярная Инстаграм-модель Ким Кардашьян в одном комплекте с блестками с легкостью показала, как сильно смогла похудеть.

Известная Инстаграм-модель, участница реалити-шоу о своей семье Ким Кардашьян начала заниматься своим брендом одежды относительно недавно. При этом она старается также сама рекламировать новинки и каждый раз впечатляет фигурой.

Как известно, после скандального развода с Канье Уэстом Ким решила не только начать отношения с молодым человеком, но и заметно преобразилась. Она похудела, сменила стиль и перекрасилась в блондинку.

«Праздничный магазин образ уже доступен» - хвастается Ким.

В сети сразу обсудили: «Такая бомба🔥;Ах да, я забыла, что мне нужно забрать свое рождественское бикини; Когда узнаешь, что у твоего бывшего появилась новая девушка; Кто-нибудь еще увеличивал?😂; в 2022 году вы буквально редактируете щель между бедрами на своих фотографиях; Зачем вообще заморачиваться с бикини. Вряд ли есть😂; Плохой фотосалон. Что с бедрами?».

Ранее Кардашьян посетила гала-вечер Baby2Baby 2022, где смогла отличиться выбором наряда и своей речью. Как известно, сейчас Ким занимается своим брендом одежды и активно рекламирует его даже у себя дома.

«Для меня было большой честью получить награду Giving Tree Award за мою работу вместе с baby2baby» - поделилась Ким.

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