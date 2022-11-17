На своей странице в Instagram спортсменка отреагировала на скандальное заявление президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха о возвращении россиян на соревнования.

"Мне, как олимпийскому спортсмену, медалисту... тяжело понять и дать оценку чем он руководствуется, и могу только догадываться, подозревать о его мотивации 😰Единственное, что я могу предложить главе МОК-Томас, приезжайте в Украину: Киев, Николаев, Харьков. Или возможно, давайте проведем следующий съезд МОК в Мариуполе?Жаль только, мы не сможем пригласить спортсменов на этот праздник, праздник на котором, как Вы сказали - «Олимпиада способна объединить весь мир», наших погибших Ангелов Спорта, наших детей, которых уже нет в живых, Екатерину Дьяченко…», — пишет Анна Ризатдинова.

Гимнастка также добавила, что перед тем, как задумываться о возможности допуска спортсменов террористической страны, нужно узнать - что думают о войне сами спортсмены, тренеры и руководители спорта из россии.

"Мы ведь не знаем этого за почти год войны, ведь за них почему-то отвечает глава МОК, а сами они цинично молчат, и ждут пока лоббирование сделает свое дело и они выйдут сухими из воды столкнув все на своего сумасшедшего президента. Но с буквой Z рядом с ним стояли спортсмены в олимпийской форме 😡!!!", - подчеркнула Анна.

Напомним, Потапу сделали замечание, напомнив, что он живет в Украине.

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