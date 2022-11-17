Джамала любит эксперименты с образами и прической. В этот раз артистка приняла участие в необычной студийной фотосессии.

Как сообщает Politeka.net, известная певица Джамала, которая принесла Украине победу в песенном конкурсе "Евровидение-2016", любит эксперименты с образами и прической. В этот раз артистка приняла участие в необычной студийной фотосессии. При этом она позировала в весьма экстравагантной одежде. Снимками знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

В частности, для образа Джамалы создали объемный топ в виде белоснежного облака, открывавшего ее изящные плечи. На ногах у певицы была длинная юбка с синими вставками. Кроме того, она комбинировала топ со штанами-палаццо белого цвета.

Что касается макияжа, то стилисты выбрали нюдовые оттенки с акцентом на большие глаза артистки. Темные волосы знаменитости зачесали в гладкий хвост.

"Настроение облачко. Почему? Быть такой же легкой, летать и плакать дождем, когда захочется", – подписала снимки певица Джамала.

В комментариях поклонники звезды расхвалили ее оригинальную фотосессию и нетипичный элемент гардероба: "Вау", "Кайф…", "Впечатляет! Это не облако, это мощное облако", "Очень красиво и нежно", "Такая красивая фотосессия".

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.



