Уже известны имена финалистов Нацотбора на Евровидение-2023, который, напомним, состоится значительно раньше обычного - уже 17 декабря.

Итак, за право представить Украину на Евровидении в 2023 будут бороться такие исполнители:

1. 2TONE – «Квітка»

2. Ангелина – «Stronger»

3. ДЕМЧУК – «Alive»

4. FIINKA – «Довбуш»

5. Джерри Хейл – «WHEN GOD SHUT THE DOOR»

6. KRUTЬ – «Колискова»

7. Моисей – «I'm Not Alone»»

8. OY Sound System – «Ой, тужу»

9. Tember Blanche – «Я вдома»

10. ТВОРЧИ – «Heart Of Steel»

Конечно, объявление финалистов привело к бурному обсуждению в Сети. Так, некоторые возмущены, что не прошла участница «Лилу45», нет в этом списке и Валерии Кудрявец (Skylerr).

«Нет ни Лилу45, ни Тòнка... Очень жаль, это были мои фавориты в Нацотборе», «Лилу45??», «Кто половина из этих людей?», «Разве тиктокер Демчук настолько лучше, чем Tòнка и Лилу45? Приятно только, что OY Sound System прошла в финал, она заинтересовала меня в дневниках от Общественного», «Никто из финалистов особенно не нравится, интересно послушать Круть и Джерри» – обсуждают пользователи соцсетей имена финалистов Нацотбора на Евровидение.

Также украинцы выражают пожелание, чтобы песня была на родном языке:

«Хотелось бы песню на украинском. Доказано, что он заходит публике... Конечно, если хитяра, то речь не важна, но все же хотелось родной язык, английский там уже приелся...».

Напомним, ранее стало известно, кто может стать членами жюри на Нацотборе Евровидения.

Также сообщалось уже о первом скандале в Нацотборе.

Кроме того, сообщалось, что на результаты голосования отреагировала сама Тина Кароль.