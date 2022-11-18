Популярная Инстаграм модель Кайли Дженнер показала довольно смелый образ из прозрачного наряда с кружевным изображением и черным комплектом. При этом не забыла Дженнер о специальной светлой накидке от известного дизайнера.

На светском вечере Кайли с удовольствием похвасталась подтянутыми формами и показала весь образ и без накидки, чтобы привлечь побольше внимания. В особенности фанатов заинтересовало то, что в довольно пикантном виде звезда вышла на публику.

«Ночь в музее 💋» - пишет Кайли.

В сети отреагировали по-разному:

«Проклятие; 🔥 безумие; Так хорошо; О боже потрясающий вид wtf 😍; Слишком хорошо 😮‍💨; Мы хорошо справляемся; О, извини меня; Больше Kylie x Vintage Mugler, пожалуйста 👏🏾; Кайли Дженнер выходи за меня замуж; Я бы рискнул всем».

Также Кайли Дженнер была гостей закрытого мероприятия, она посетиле открытие выставки Mugler Couturissime в Бруклинском музее в Нью-Йорке. Кайли выбрала эффектное черное платье с корсетом, которое подчеркнуло ее заметно пышные формы.

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