Как пишет Politeka.net, Великий показал сценку, в которой Песков комментирует приезд президента Владимира Зеленского в освобожденный Херсон.

«Ну, во-первых, я даже не собираюсь это комментировать. А, во-вторых, с удовольствием прокомментирую. Начнем с того, что Херсон - это территория российской федерации, это я могу вам с мылом сказать, ой, смело сказать. Да и мы всегда говорили, что россия там наавсегда. Правда, не всегда навсегда, но мы всегда готовы говорить, что навсегда. И, конечно жы, мы считаем, что данный приезд – это заранее спланированная провокация. Я бы даже сказал дипломатическая наглость. Сам Владимир Владимирович в Херсоне еще не был, а ихэтот Зеленский уже тут как тут», - жалуется Песков в исполнении артиста «Квартал 95».

На вопрос, почему же Путин за 8 лет ни разу не приехал на Донбасс, «Песков» отвечает: «А где вы были 8 лет с этим вопросом?».

Комментируя поднятие украинского флага в центре Херсона, «Песков», немного растерявшись, заявляет, что это лишни раз доказывает, что в россии царит демократия.

Отметим, что новую пародию в исполнении Юрия Великого традиционно разобрали на цитаты. Такаже в комментариях украинцы благодарят артиста за порцию хорошего настроения:

«Поднимет даже самое ужасное настроение! Смехотерапия на высшем уровне!», «Момент с 8 годами за 3 дня - аплодирую стоя!», «Юрочка, ребята .. Господи спасибо, как вы вовремя! После сегодняшнего дня, вы наша сила, первая улыбка за день в 23 00. Сможем, выживем, стоим твердо. Самый большой привет из Днепра!», «Чем дольше длится "спецоперация" тем великее становится Великий! Браво!», «Отличная пародия! Спасибо, Юрий! Про Лаврова, что он уже хорошо себя чувствует и уже стоит в стойле - мне особенно понравилось!».

Напомним, ранее героем пародии Юрия Великого уже, в том числе, становился Виктор Медведчук.

Также артист "Квартал 95" успел спародировать херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова.

Вместе со звездой "Женского квартала" Великий снял пародию на оккупанта его жену.