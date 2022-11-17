Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров имеет брата Николая и сестру Ангелину, которые являются двойняшками и младше его на шесть лет.

17 ноября брат и сестра ведущего отмечают День рожденья. На своей странице в Instagram Ангелина Комарова разместила трогательный пост, в котором показала и рассказала, как началось ее празднование.

"Утро Дня Рождения началось с воздушной тревоги… Но меня это почему-то уже не тревожит… Выглянула в окно, а там подарок - первый снег 😍Из за отключений света, голову не удалось помыть ни вчера ни сегодня… Но разве это проблема для Украинки?😁 Принимаю пожелания мирного неба над головой! И пускай это желание точно сбудется🙏", — пишет сестра знаменитости.

1 ноября этого года Ангелина Комарова родила сына. О беременности она узнала на четвертый день полномасштабной войны. Имя малыша сестра ведущего пока не раскрывает. Кроме сыночка, она уже воспитывает двухлетнюю дочь Алису.

Поклонники в комментариях засыпали сестру Дмитрия Комарова поздравлениями:

"Ой вы все в семье такие осенние)) искренние поздравления! Пусть весь трэш скорее закончится и больше никаких тревог!";

"С днём рождения тебя и братика) Мирного неба, так же желаю здоровья, чтоб муж и дети радовали, удачи и успехов во всем";

"Лина, с днём рождения! И тебя и Колю)) Мирного неба, крепкого здоровья и всего самого наилучшего вам и вашим родным ❤️Обнимаю".

Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.

Как сообщала Politeka, жена Комарова из "Мир наизнанку" в роскошном образе поделилась сокровенным.

Также Politeka писала, Комаров из "Мир наизнанку" поразил поступком накануне праздника.