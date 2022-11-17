Жена Владимира Остапчука добавила, что все эти годы ей было очень грустно, что они посорились и потерялись.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк решила развеяться от грустных мыслей и снова укатила в Европу. Как оказалось там она планирует зимовать, а потом снова вернется в Украину. Во время своего пребывания в Вене, она решила встретиться с особенным для нее человеком. Деталями Кристина поделилась на своей странице в Instagram.



В частности, Кристина Горняк решила встретиться с подругой, которую не видела уже 15 лет. Вместе они выступали в одном танцевальном колективе, ездили на конкурсы вместе и даже учились в одной школе, чтобы быть ближе друг к другу. Но их разлучила глупая перепалка.

"Вот представте, мы виделись каждый день, когда я переехала в Киев. После наших пар мы встречались и обязательно куда-то вместе ходили. И тут, когда нам было по 20 лет, мы посорились и перестали общаться. Но самое главное - никто из нас не помнит причины этого", - призналась Кристина Горняк.

Жена Остапчука добавила, что все эти годы ей было очень грустно, что они посорились и потерялись - Кристина даже не знала, где ее подруга и как она. Но несколько лет назад, ей в директ пришло несколько сообщений, которые та поспешила открыть.

"Сообщение такое: "Привет, вот я тебя нашла". Я вижу фото и другую какую-то фамилию. Открываю и вижу... моя Таня", - вспомнила Горняк.

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