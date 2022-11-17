В этот раз на своей странице в Instagram раскрыла обширный список проектов, над которыми работает.
"Иногда кажется, что больше задач чем есть, не может быть, что надо сосредоточиться и делать одно, как в книгах пишут…. Но в книгах не пишут, что делать во время войны…. Мы по победе сможем написать много своих книг, о мультизадачности в условиях ракетных обстрелов и отсутствия света, о таймменеджменте в условиях воздушных тревог и комендантского часа, о выгорании на работе не от рутины, а от количества человеческого горя и невозможности одновременно помочь всем…", — пишет Осадчая.
Во-первых, ведущая занимается вместе с большой командой поиском пропавших без вести украинцев, телеверсией этого проекта «Найти своих», вопросом гражданских в плену, привлечением партнеров по правам человека.
Кроме того, Осадчая участвует в совещаниях координационного штаба по помощи возвращению украинцев из-за границы, да еще параллельно вовлечена в эвакуацию и раздачу гумпомощи людям, которые вынуждены бежать от войны.
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"В разработке еще несколько крупных проектов, о которых не могу говорить, но мы это все обязательно сделаем 🙏🏻 Я знаю, что сил станет на все и мы напишем не одну книгу, но наша главная книга будет называться Победа!", — подчеркнула Катя.
Напомним, Осадчая обратилась к украинцам после "откровений" Земфиры.
Как Politeka сообщала, Осадчая поразила домашним фото с сыновьями от Горбунова.
Также Politeka писала, что Екатерину Осадчую наказали за правдивые новости из Украины, ведущая эмоционально отреагировала.