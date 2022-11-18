В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила эмоциональный пост о настоящем украинском герое.

"Читая историю о Юрии Кузнецове из г. Изюм, я не могла остановить слезы. Это Герой нашего времени и такие люди вдохновляют 💙💛", — пишет Наталья Могилевская.

До полномасштабного вторжения его знали как талантливого взрослого и детского ортопеда-травматолога, а во время оккупации он взял на себя управление Центральной городской больницей Песчанской Богоматери. С семью медиками Кузнецов делал операции в подвале больницы, часто сшивал раны без анестезии и чуть ли не вслепую.

"Ежедневно в больницу приносили раненых и истязуемых. Кто-то доставлял пострадавших и возвращался в город, кто-то оставался в больнице, чтобы прятаться в подвале. Изюм освободили 10 сентября. Да и после деоккупации больница остается местом, вокруг которого вращается Изюм, а в Кузнецову идут те, кого он спас в захваченном городе и лечил раньше", - рассказывает певица.

"Психологически самое страшное - это авиационные бомбардировки. Артиллерийские на их фоне еще не так, - говорит врач. - Страшно здесь было всем. И у всех нас была депрессия, каждый с ней справлялся, как мог. Мне помогла работа, спасавшая жизни. Труднее всего знаете, что было? Когда привозят твоих знакомых, а они в агонии, и ты бессилен. Очень тяжело. Слава Богу, их было немного", — цитирует врача Могилевская.

Напомним, Наталья Могилевская рассказала о новой инициативе и замахнулась на большую сумму.

Как Politeka сообщала, взволнованная Могилевская удивила видом.

Также Politeka писала, что Наталья Могилевская показала закулисные кадры из метро, где награждали легендарных украинцев.