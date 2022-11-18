Во время беседы с подписчиками Кристина Горняк призналась, что она относится к тем женщинам, которые первыми знакомятся с мужчинами.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк решила развеяться от грустных мыслей и снова укатила в Европу. Пока она находится в Вене, ей захотелось пообщаться с пользователями сети и ответить на их вопросы. Личным она поделилась на своей странице в Instagram-stories.

Во время беседы с подписчиками Кристина Горняк призналась, что она относится к тем женщинам, которые первыми знакомятся с мужчинами.

"Если мне захочется, то я легко могу завести беседу с мужчиной, который мне понравился. Даже написать могу первая, если мне сильно захочется. Я вообще не обращаю внимания на те установки, которые говорят, что должно быть так, а не иначе... Но также нужно чувствовать, что если вы инициатор, то столько это будет держаться на ваших первых шагах", - отметила жена ведущего Владимира Остапчука.

Кристина Горняк также призналась, что ее видят, как сильную женщину, но на самом деле - это не совсем так. Она добавила, что не хочет, чтобы ее иделизировали, ведь Кристина далеко не такая - для многих – женщина вредная и нестерпимая.

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