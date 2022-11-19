Опубликованы топ-факты о финалистах команды Потапа, которые уже в это воскресенье, 20 ноября, будут бороться за победу в «Голосе страны-12».

Напомним, финалистами из команды Потапа стали Павел Нажига, Карина Столаба, Михаил Царь и Василий Палюх.

"Они из разных уголков Украины, но все поют сегодня ради одного - нашей Победы", - говорится в комментарии к сообщению о подопечных Потапа.

Итак, на победу в «Голосі країни» претендует Карина Столаба, которая, кстати, уже участвовала в детском «Голосе» и дошла до финала.

Девушка не окончила музыкальную школу, мечтает принять участие в шоу «Танцы со звездами», хотела стать моделью, но из-за любви к еде отказалась от этой идеи, а еще обожает зеленый цвет.

Также в команде Потапа есть настоящий «Человек года». Речь идет о Василии Палюхе, который получил эту премию еще в 12 лет в номинации «Юный талант года». Также Василий имеет трех младших братьев, мечтает побывать в Норвегии и, учась в академии музыки, параллельно стал иподиаконом в церкви.

А вот еще один финалист из команды Потапа Павел Нажига совсем скоро станет многодетным отцом – его жена беременна третьим ребенком.

Молодой папа мечтает о большой сцене и больше не работать на пяти работах одновременно. Павел профессионально занимался боксом и работал тренером в спортзале, три года учился в музыкальной школе по классу аккордеон.

Также в команду Потапа после отказа Святослава Вакарчука продолжать участие в шоу попал Михаил Царь. Парень окончил музыкальную школу по классу гитары, обожающет бабушкину еду и музыку, которая для него важна, как воздух.

Напомним, Потапу сделали замечания после общения с Павлом.

Также сообщалось, на что готова Карина Столаба ради победы.