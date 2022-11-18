Как отметила Екатерина Репяхова, новая песня посвящена всем тем, кого разлучила война и кто мечтает снова обнять дорогих людей.

Как сообщает Politeka.net, народный артист Украины, популярный певец Виктор Павлик, выпустил новую песню. На этот раз он спел в дуэте с певицей Анной Сингаевской. Кусочек песни запостила на своей странице в Instagram жена музыканта Екатерина Репяхова, расхвалив своего мужа.

Как отметила Екатерина Репяхова, новая песня посвящена всем тем, кого разлучила война и кто мечтает снова обнять дорогих людей.

"Война разлучила многих украинцев, многих влюбленных. Мы разбросаны по миру, кто вынужден покинул дом, кто потерял его. В разлуке мы проживаем трудные времена. Мы поем именно о мечте каждого из нас: Вернуться домой, обнять любимого человека, встретиться с друзьями которых давно не видел, пройтись по улицам мирного Херсона, Мариуполя, Киева, Львова", - отметила Екатерина Репяхова в подписи к кадрам.

Фанам также понравилась композиция "До тебе" и они оставили теплые комментарии под роликом: "Дух захватывает, какая глубина эмоций, а какие слова", "Мне нравится эта песня! Как красиво звучит украинский язык! Буду слушать", "Красивая песня, аж грустно немного стало".

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