Как сообщает Politeka.net, известная певица Джамала, которая принесла Украине победу в песенном конкурсе "Евровидение-2016", с первых месяцев вторжения рф в Украину дает благотворительные концерты и рассказывает о том, что происходит в ее родной стране. В этот раз артистка выступила в Амстердаме и поделилась кадрами в Instagram.

На сцену в Амстердаме вышли самые популярные звезды Европы, которым в разное время удалось покорить сцену конкурса Евровидение. Джамала воспользовалась возможностью и сделала несколько снимков в компании ярких знаменитостей. Примечательно, что Украину, кроме Джамалы, приехали представить группы "Go-A" и "Kalush".

На сцене артистка выступила в ярком сине-желтом платье с ассиметричным кроем. В качестве головного убора певица выбрала золотой ободок - из лавровых листьев и монеток. Подобный одновременно короне, венку и головному убору индейского воина. Образ дополняли макияж с акцентом на глаза и распущенные по плечам волосы.

"Еще один невероятный вечер в поддержку нашей вдохновляющей страны! В унисоне со стадионом в Амстердаме вспомнили, что борьба продолжается. Море эмоций! Завтра соберусь с мыслями и поделюсь с вами деталями сегодняшнего дня", - отметила Джамала в подписи к снимкам.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.