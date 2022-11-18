Кадр, на котором он улыбается рядом с легендарным укранским военачальником Потап опубликовал на своей странице в Instagram.

«Залужный и Потапенко. Искренний, сильный, справедливый человек! Идем к победе», - подписал знаковое фото Потап.

На снимке продюсер позирует в толстовке зеленого цвета с дырками, а на Залужном можно увидеть черный джемпер.

«Вместе к победе!», «Только вперед!», «Нельзя просто взять и не лайкнуть фотку с Залужным», "Пожмите пану Валерию руку от всех нас", "Какие уставшие глаза у нашего Генерала", "Только Потап сбежал в начале войны….а сейчас как ни в чём не бывало хайп ловит", - комментируют фото подписчики Потапа.

Напомним, еще совсем недавно Потап подвергся жесткой критике из-за длительного отсутсвия в Украине. За несколько дней до полномасштабного вторжения россии Потап и Настя Каменских улетели за границу. Там они участвовали в благотворительных концертах и собирали деньги для помощи ЗСУ.

После возвращения Потап рассказал, что с марта состоит в территориальной обороне. По словам артиста, его записал отец.

"Я сказал отцу: "Хочу ехать, хочу на фронт, на передовую". А он отвечает: "В тероборону запишись для начала". Я ему: "Запиши меня в тероборону". Так я заочно записался в тероборону", – рассказывал артист в своем интервью.

Также сообщалось, что Потапа, который недавно вернулся в Украину, засняли в Германии.

Также напомним, что Потапу сделали замечание, напомнив, что он живет в Украине.