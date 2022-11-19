Известная Инстаграм-модель, участница реалити-шоу о своей семье Ким Кардашьян каждый день примеряет новые образы. Чтобы удивлять своими нарядами Ким даже сделала огромную гардеробную, где показывает довольно нетипичные наряды.
В этот раз Ким решила подчеркнуть формы лучшим образом – маленьким серебряным лифом на тонких бретелях и дополнила лук домашними брюками такого же цвета и стиля с серебряными блестками.
Таким образом Кардашьян напомнила о том, что способна создавать модные эксклюзивные вещи:
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«Так красиво ❤️; Ну от кого они?; Когда твой бывший парень уходит, и ты хочешь, чтобы люди думали, что ты тоже… звезды, они такие же, как мы! 😂; Я не думаю, что эти штаны подходят...; Это странная картина?; Попробуйте еще раз посмотреть 🙄; слишком много блесток».
Как известно, после скандального развода с Канье Уэстом Ким решила не только начать отношения с молодым человеком, но и заметно преобразилась. Она похудела, сменила стиль и перекрасилась в блондинку.
«Праздничный магазин образ уже доступен» - хвастается Ким.
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