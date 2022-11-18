Известная актриса театра и кино Ольга Сумская каждый день рассказывает о себе и своем творчестве - артистка продолжает выступать на спектаклях вместе с супругом и путешествует по Украине. Также Ольга освещает ситуацию в стране и делится личными замечаниями.
В этот раз Ольга представила пророчесткие слова Вячеслава Черновола:
«Провозглашение независимости – только первый шаг. Следующий, более сложный — превращение глевкого населения в гордый народ. Я не знаю, когда это произойдет. Если не сохраним язык, не возродим чувство гордости за него, не произойдет никогда. Самоуважение невозможно без достойного уважения к голосу предков. Когда предки остаются забытыми, когда их пепел не стучит в сердца потомков, потомки остаются тенями» - подметила Ольга, цитируя Черновола.
Также на своей странице в Instagram звезда разместила кадры от Херсонской областной военной администрации, как над деоккупированным Херсоном теперь развевается большой украинский флаг.
"После курьезного случая двухлетней давности так и не успели установить новый флагшток в запланированные сроки. Это планировали сделать весной 2022 года, однако помешала полномасштабная война, рассказали в Офисе президента. Ребята спрятали флагшток на производстве. И он пережил всю оккупацию! И сегодня рано утром установили его. Установили в украинском Херсоне! И подняли украинский флаг", - пишет Ольга Сумская.
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Напомним, Ольга Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.
Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.
Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.