Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений, еще до войны стала тренером вокального шоу "Голос країни". В октябре телеканал "1+1" принял решение продолжить выпускать в эфир этот проект, и Надя осталась тренером. Так, в этот раз звезда сообщила поклонникам, что в это воскресенье, 20 ноября, состоится финал сезона в прямом эфире.

На странице в Instagram Надя опубликовала афишу финала со своим фото, а также видеофрагменты с выступлениями своих подопечных с проекта. В подписи к публикации Дорофеева поделилась своими переживаниями накануне финала "Голосу країни".

"Готовимся. Уже в воскресенье состоится финал "Голосу країни". Это больше чем шоу, это вдохновляющий, объединяющий проект, а в этом году еще и собирает средства на помощь украинским защитникам. Я вами сильно горжусь! Все вы – сила украинского голоса. 20 ноября в 19:00 включайте @goloskrainy_official и поддерживайте мою команду. Всех обняла", - написала Дорофеева в подписи к публикации.

Поклонники тут же принялись комментирвоать новую публикацию Нади: "Очень сильные участники!", "Команда #dorofeevateam обязательно победит!", "Как ждем и волнуемся", "Обязательно будем смотреть", "Обнимаем, болеем и держим кулачки за твою команду", "Обязательно буду смотреть", "Очень ждем тебя и твою команду", "Ты лучший тренер, и у тебя лучшая команда".

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