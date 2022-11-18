Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, которое является фрагментом ее нового клипа на украиноязычную песню.

Стоит отметить, что это первая за много лет песня в репертуаре Светланы именно на родном украинском языке. При этом артистка продолжает вести свои соцсети преимущественно на русском языке. В новом ролике Лобода появилась в скромном темном наряде – джинсах с завышенной талией, водолазке и джинсовой куртке. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и грустный вид. Да и вся обстановка в клипе в духе самой песни – ветреная и тусклая.

В подписи к публикации Светлана написала историю свой новой песни: "У каждой песни – своя история и своя судьба. "Два незнакомца" появилась в момент, когда жизнь казалась сплошными руинами. В ней я слышала хрупкую надежду и какую-то светлую грусть… Война обнажила самые болезненные места и превратила в незнакомцев тех, кого я когда-то считала близкими людьми. А многие из тех, кто еще вчера был незнакомцем, стали частью моей жизни. Любовь – единственное, на что остается надеяться в мире, где так много зла. И пусть ваши любимые люди никогда не ставят вам чужими".

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