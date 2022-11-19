Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила горячие снимки из новой фотосессии.

Как видно, на фотографиях Анна появилась в тусклом свете и весьма нескромном образе. На ней соблазнительный комплект белья интересной текстуры с таким же пояском для чулок. Этот наряд подчеркнул стройную фигуру и аппетитные округлости певицы. Ее волосы распущены и красиво уложены, а на лице яркий макияж и томный взгляд.

В подписи к публикации Тринчер написала: "Как вам клип? Смотрели?". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артистки: "Аня, это пожар!", "Как не стыдно", "Анечка, ты так похудела! Не сомневалась в тебе, молоденька наша! Фото огонь", "Вау", "Ну прям горячие фото", "Какая у тебя фигура", "Невероятная", "Аня огонь! Саша сейчас в шоке", "Боже, как это красиво, Аня", "Супер, модель", "Клип шикарный", "Клип классный, а ты невероятная!", "Анечка, ты, как всегда, невероятна", "Красотка, просто бомба", "Вау, красота", "Шикарно".

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