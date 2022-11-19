Популярная украинская певица и бывшая жена шоумена Дзидзьо (Михаил Хома) Slavia (Ярослава Притула), которая во время войны осталась в Украине и активно выступает на благотворительных концертах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда удивила кадрами в новой внешности и заинтриговала новым клипом.

Как видно, на новых снимках Ярослава сама на себя не похожа. Она надела узкое серое платье с декольте и красные кожаные перчатки, а на ее голове красная шляпка с вуалью. Волосы певицы аккуратно собраны в хвост и уложены на плечо, а на лице накладные ресницы и красная помада на губах.

В подписи к публикации Slavia написала: "Сняли видео на новую песню. Пока монтируем, хочу показать один из образов. Как вам?". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Образ супер", "Красавица", "Боже, какая роскошная и невероятно красивая! Образ на миллион!", "Вау, ждем очень премьеру!", "Бомба", "Круто! Красотка!", "Очень круто! Неповторимо! Шик и изысканность!", "Солнышко, ты как всегда роскошна. Красотка!", "Очаровательная", "Волшебная красотка!", "Очень горячая", "Вам, ну очень подходит красный цвет".

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