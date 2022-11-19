Популярная украинская певица, солистка группы Go-A Катя Павленко, которая вместе коллективом все эти месяцы с начала войны активно гастролировала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила фото и видео с необычного концерта, на котором звучали хиты "Евровидения".

Так, на фото можно увидеть в сборе звезд "Евровидения", которые в разные годы представляли Украину, а именно Джамалу, группу "Калуш" и коллектив Go-A. Также Катя показала кадры и с другими звездами этого конкурса из других стран. На видео можно увидеть выступление Go-A и атмосферу, которая царила среди зрителей.

В подписи к публикации Павленко написала: "Вечер, который на несколько минут вернул нас в прошлую жизнь. Спасибо, @songfestivalfeest, за возможность обнять старых друзей и за то, что вы собрали всех этих невероятных людей вместе. 20 тысяч зрителей были единым целым и пели в унисон любимые хиты Евровидения. Особенно нас удивил момент, когда началась минута молчания, чтобы почтить память всех украинцев, чью жизнь унесла россия. После этого на весь стадион прозвучала "Ой у лузі червона калина", которая для всего мира стала песней надежды. Надежды на то, что добро победит зло, а свет – тьму. Спасибо всем, кто сделал этот вечер незабываемым!".

Напомним, "Прекрасная возможность": Melovin пригласил украинцев на музыкальную терапию.

Как сообщает Politeka, "Такая красивая": Мисс Украина-Вселенная Неплях в топе с кружевом устроила стильную фотосессию.

Также Politeka писала, что "Кажется, все получилось": Зибров растаял в объятиях двух красотой, появились фото.