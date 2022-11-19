Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита. Саливанчук всегда акцентирует внимание на том, что она не просто жена или мать, а в первую очередь успешная женщина.

В этот раз на своей странице в Instagram 37-летняя артистка похвасталась, что теперь она снова студентка. Анна поступила в Институт последипломного образования на факультет семейной психологии.

"Да, я сдала экзамен!!! Сама- абсолютно сама без помощи, без списывания. Проходной балл был 100- я набрала 106, это значит на 53 вопроса я ответила верно🤣🤣🤣 Если честно, я так перенервничала, что думала уже не сдам🙈🤣🙏🏻Помните, никогда не поздно учиться, и никто никогда вас не научит, только вы сами можете научиться!", - пишет Саливанчук.

Звезда также решила зацитировать Генри Форда: "Каждый, кто перестает учиться, стареет, – не важно, в 20 или 80 лет, – а любой другой, кто продолжает учиться, остается молодым. Самое важное в жизни – это сохранить мозг молодым".

"Оставайтесь вечно молодыми 💪 И сейчас лучшее время для обучения! Кино никто не снимает 🥲 Используйте это время с пользой, не сидите дома, плача без света, воды, если есть где жить, то и при свечах можно читать🙏🏻", — подчеркнула Анна Саливанчук.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

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