Известная украинская телеведущая Маричка Падалко каждый день освещает ситуацию в стране и публикует в Инстаграм сводку самых обсуждаемых новостей для украинцев. В особенности речь заходит о ситуации на фронте, скандалах с россиянами и не обходится без курьезов.

Маричка Падалко в новой сводке рассказала, враг дальше двигается на Донбассе, бросая силы в атаку за атакой. На первом фото, которое сделал eddyvanwessel, пожилая пара утешает друг друга после того, как россияне разрушили их дом в Бахмуте.

«В результате нанесенных россиянами ракетных ударов выведена из строя почти половина энергосистемы Украины – заявил премьер Денис Шмигаль. На видео 2 одессита ночью радуются возвращению света после ракетных обстрелов.

В Херсон сегодня отправляется из Киева первый поезд после освобождения города от российской оккупации (фото 4). В самом городе заработали первые «Палатки Несокрушимости». Это специально оборудованные палатки, где можно согреться, получить горячие напитки и еду, зарядить телефон, воспользоваться интернетом (фото 5)» - поделилась Маричка.

Она добавила о резонансной новости - священник УПЦ МП проклинает СБУ и утверждает, что у нас из России просто «ссора» (видео 6)

Также вчера долго обсуждали еще одну тему: «Предательство-победа» 2-in-1: Шуфрич и Суркис обратились в Национальный олимпийский комитет, чтобы сложить с себя полномочия его членов. Накануне их туда переизбрали. В общем оба бывших «регионала» провели в НОК 17 лет

Российский военный Никита Чибрин, чья 64 мотострелковая бригада совершала зверства в Буче, попал в Испанию и попросил там политическое убежище, чтобы рассказать правду о войне в Украине. Утверждает, что сам он не убивал (фото 7)

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.