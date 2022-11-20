Популярная Инстаграм модель Кайли Дженнер второй раз стала мамой в довольно молодом возрасте. При этом девушка старается делать акцент на своей фигуре всеми доступными способами после того, как сбросила более 20 кг снова.
В этот раз Кайли смогла похвастаться уличным луком в мрачных тонах, но разбавила его отсутствием массивной укладки и довольно простым макияжем. Также без дорогих украшений вид получился довольно сдержанным.
«Интересный выбор; Первый ❤️; Попила водички с лимоном и такая как обычно свежая😋; я люблю тебя, кджей 🥹 ты удивительная женщина 🤍; нетипично для вас; вы всегда в центре событий; мне не хватает блеска; Кайли решила отдохнуть вау» - отвечают в сети.
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Также Кайли Дженнер была гостей закрытого мероприятия, она посетиле открытие выставки Mugler Couturissime в Бруклинском музее в Нью-Йорке. Кайли выбрала эффектное черное платье с корсетом, которое подчеркнуло ее заметно пышные формы.
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