Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась милым видео с Надей Дорофеевой и рассказала, как по ней соскучилась.

Как видно, на новом видео Ирина запечатлена в необычной локации, видимо, они с Надей встретились на каком-то публичном мероприятии. Перед камерой продюсер появилась в стильном сером костюме с белой водолазкой. Ее волосы распущены и красиво уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка, видно, что она очень рада видеть певицу. Дорофеева тоже появилась в ролике вся стильная – на ней широкие рванные джинсы и теплый светлый свитер оверсайз.

В подписи к публикации Горовая написала: "Как же я соскучилась по тебе". Поклонники тут же принялись комментирвоать новую публикацию продюсера: "Что за красотки", "Такие солнышки", "Невероятные", "Любовь, дружба, уважение, привязанность... Некоторые из прилагательных, которые приходят в голову, когда я смотрю это видео", "Стильные красотки", "Красотки", "Какие милые", "Очаровательные", "Красивые".

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