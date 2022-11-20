Известная Инстаграм-модель, участница реалити-шоу о своей семье Ким Кардашьян каждый день показывает в социальных сетях свою жизнь, удивляет нарядами и хвастается смелыми перевоплощениями.

В этот раз Ким решила похвастаться внушительными ногтями кислотного оттенка и довольно смелым нарядом с открытым декольте. Именно большие ногти привлекли внимание фанатов. Сначала Кардашьян показала новенький образ, а затем на кадре показала, что у нее на самом деле нет такого маникюра, это лишь прессы.

«Прессы на всю жизнь 💅; 😂 Я тоже был на этом прессе по жизни; Боже, она в эре случайных постов 😩; Кто еще думает, что она выходит с прессой??; Она такая же, как я, фр; Мы станем прессой на королеву, лол ❤️; Я бы полностью носил прессы Ким К; Беззаботная королева».

Как известно, после скандального развода с Канье Уэстом Ким решила не только начать отношения с молодым человеком, но и заметно преобразилась. Она похудела, сменила стиль и перекрасилась в блондинку.

«Праздничный магазин образ уже доступен» - хвастается Ким.

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