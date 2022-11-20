На своей странице в Instagram модельер показал, какая обувь будет в тренде зимой 2022-2023.
Во-первых, сапоги-трубы. От привычной модели обуви они отличаются тем, что у них нет молнии с застежкой и ширина голенища равномерна по всей длине. Комбинируйте с классическим вечерним платьем и шубой или узкими брюками с кардиганом.
Во-вторых, сапоги-чулки. Это обратный тренд, напоминающий комбинацию чулок и ботинок, плотно прилегающих к ногам. Такая модель подойдет тем, кому хочется сделать акцент на стройных ногах. Комбинируйте с трикотажными платьями, мини-юбками, шортами.
Ботинки челси не сдают позиции вот уже который сезон — Тан советует носить их и с юбками, и с платьями, и с широкими брюками, и со скинни. Это короткая модель ботинок, как правило, с круглым носом. Абсолютная хитяра — челси с квадратным мысом, как на показах Tod’s, Ferragamo и Jil Sander.
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Жокейские сапоги, по словам дизайнера, также будут актуальны.
"Конная эстетика — хитяра этого сезона. Трендсеттеры стилизуют аристократичную обувь с воздушным платьями, стегаными куртками и леггинсами, трикотажными костюмами или офисным дресс-кодом", — пишет Андре Тан.
Кроме того, после нашумевших «туфель куклы Bratz» от Versace в моду вновь вернулась платформа. Дизайнеры экспериментируют не только с босоножками, но и с сапогами.
Следующий пост Андре Тан обещает сделать об актуальных шапках зимы 2022/23.
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