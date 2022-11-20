В этот раз на своей странице в Instagram артистка объяснила, как проходят ее интервью.

"Вообще-то я люблю больше петь, чем говорить :) Мама рассказывала, что в детстве я начала петь раньше, чем говорить. Так и было как до 24го. А дальше вы знаете… Каждое интервью для меня очень важно. Это газета, подкаст, большой канал. Бывают разные степени усталости. Должен признаться, что мне тяжело даются цифры", — признается Джамала.

Певица добавила, что каждый раз перед эфиром она учит статистику: сколько ракет, жертв, городов и детей, погибших или раненых.

"Не просто донести собеседнику всю информацию, или же спросить о его отношении, поддержке, или нейтральности. И если я услышала или заметила последнее - берегись. Извините за сравнение, но это как концерт, когда твой зритель просто не должен уйти с твоего концерта пустым внутри. Поэтому я хочу видеть в конце разговора, что мы победили! И побеждаем! Как говорит мой добрый друг Антон Нестерко, вместе к победе!", - подчеркнула звезда.

Партнер Джамалы по шоу "Танці з зірками" отреагировал на публикацию: "Невероятная Джа!! Благодарность тебе безгранична!! Мы обязательно победим!! Слава людям нашим упорным!! Слава нашим лучшим в Мире воинам!".

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.