Любимец публики, ведущий многих телепередач Григорий Решетник, который был ведущим шоу "Холостячка" и "Холостяк", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показал очаровательное видео с женой и детьми, на котором показал, ка кони встречали первый снег.

Как видно, все семейство в сборе, они вышли во двор дома и начали играть со снегом. Для таких зимних развлечений, нарядились они соответственно – в куртках, шапках и в перчатках. Судя по кадрам, Григорий и его жена Кристина радуются первому снегу не меньше, чем дети.

В подписи к публикации Решетник написал: "Первый снег. Радость у детей. Пусть улыбки малышей согревают нас, взрослых, этой зимой. Но надо помнить и помогать тем, кому зимой особенно нужно наше тепло и поддержка – нашим военным. Наш семейный Фонд "Reshetnik Family" продолжает сбор для ВСУ. Ссылка в шапках профиля. Присоединяйтесь".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию телеведущего: "Не все поймут этого простого, ежедневного счастья. Счастья, что мы живы, что мы можем испытывать положительные эмоции и быть рядом со своей семьей. "Григорий, вы очень позитивные. Я желаю Вашей семье счастья!", "Класс. Дай Бог подобных моментов каждой семье", "Саша спит и ничего не видит", "Красивая, веселая, счастливая семья", "Сказка", "Не верится, что скоро новый год. Такой тяжелый год морально", "А у нас в Харькове уже и растаял".

Напомним, "Как это волшебно": Квиткова из "Холостяка" показала, как наслаждается первым снегом, видео.

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