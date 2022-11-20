Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны была ведущей шоу "Світське життя", а теперь занимается социальным проектом по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями и подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложила фото, где показала, как готовились к съемкам финала "Голосу країни" в метро.

На некоторых фотографиях Катя позирует вместе со своим мужем и соведущим Юрием Горбуновым. Вокруг можно увидеть, как готовят к съемкам аппаратуру и декорации со свечами, а телеведущая рассказала, что это была репетиция перед финалом.

"Новые реалии. Сегодня на репетиции задумалась, насколько важно нам продолжать делать то, что делаем. Голос - всемирный формат и завтра в разных уголках мира от Чили до Франции, от США до Норвегии телевизионщики, производители формата и зрители поклонники Голоса будут наблюдать за тем, как несгибаемые украинцы при всем делают свое дело, несмотря на все выпускают прямой эфир шоу из укрытия, со станции метро. По всему миру люди видят баннеры с призывом "Be brave like Ukraine", мы подтверждаем этот слоган о нас. Спасибо большой команде смельчаков, кто верит и делает, несмотря на то, что говорят, что "может не надо". Надо! Это движение, движение к победе", - написала Осадчая.

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