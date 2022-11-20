Популярная певица, первая победительница "Евровидения" от Украины Руслана Лыжичко за границей обратилась с важным призывом.

В последнее время артистка регулярно ездит по разным странам, напоминая миру о войне в Украине и собирая средства на нужды пострадавших от вторжения рф.

В этот раз на своей странице в Instagram Лыжичко показала видеоотчет из своей очередной поездки. В столице Греции Афинах Руслана стала участницей масштабного шествия по центру города.

"Только что с украинской общиной в Греции и Послом Украины прошли шествием по центру Афин. Сотни украинцев собрались с флагами Украины и под лозунги 📢 #russiaisterroriststate #putinkiller #StandWithUkraine отправились в Синтагму - Площадь Конституции, где расположен дворец Греческого парламента в Афинах. Я обратилась с призывом не верить пропаганде, отличать, где правда, а где ложь", - рассказала певица.

После этого Руслана Лыжичко вместе со всеми исполнила Гимн Украины и "Ой, у лузі червона калина".

"Благодарю всех украинцев, которые остаются активными и не устают выходить на улицы по всему миру. Подобные акции - тоже наше оружие! Это помогает и способствует ускорению в принятии важных политических решений на международном уровне", - подчеркнула артистка.

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