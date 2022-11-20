Как сообщает Politeka.net, украинская актриса театра и кино Ольга Сумская общается с поклонниками довольно активно и каждый день освещает ситуацию в стране. Также звезда старается поддерживать нуждающихся украинцев.

«Первый поезд за почти 9 месяцев войны прибывает в ХЕРСОН из КИЕВА!🚈» - подметила Ольга под новыми кадрами.

Она сама, как выразилась артистка, едва сдерживала слезы. Долгие месяцы Херсон оставался без связи, в оккупации и сложном положении. Город разграбили, вынесли даже культурные ценности. Поэтому каждый шаг к восстановлению комментируют и артисты.

«Боже 🥹 Это прекрасно! Уверена, что поезда из Киева очень скоро поедут в другие освобожденные города; Боже, какая Радость. Спасибо Нашим Воинам Защитникам Украины; Что-то невероятное; А когда в Мариуполь😢; Слава господу, что бережет Украину;Украина – суверенное независимое Государство!».

Ранее Сумская на своей странице в Instagram звезда разместила кадры от Херсонской областной военной администрации.

"После курьезного случая двухлетней давности так и не успели установить новый флагшток в запланированные сроки. Это планировали сделать весной 2022 года, однако помешала полномасштабная война, рассказали в Офисе президента. Ребята спрятали флагшток на производстве. И он пережил всю оккупацию! И сегодня рано утром установили его", - пишет Ольга Сумская.

Напомним, Ольга Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.