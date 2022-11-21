Популярная Инстаграм модель Кайли Дженнер в Инстаграм может похвастаться одним из самых популярных профилей в мире. Также девушка старается поддерживать внимание к себе всеми доступными способами.
Кайли в этот раз решила прогуляться на побережье в непривычном и даже скромном луке – обычно девушка надевает самый минимум одежды, чтобы похвастаться искусственными формами после пластики.
Копируя стиль сестры Ким, Дженнер решила сделать такие же пышные бедра и подправить тонкую талию.
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В кожаном наряде девушка покрасовалась перед камерой: «Такая детка😍🤍; Чрезвычайно распространенный образ;Кайли сказала: «слухи, слухи» 😌; Иди домой; ооо моя пара; Кайли, почему твоя мать больше не следит за тобой?; счастливая атмосфера этих фотографий 🥺🤍; Дай им знать, королева».
Также ранее Кайли смогла похвастаться уличным луком в мрачных тонах, но разбавила его отсутствием массивной укладки и довольно простым макияжем. Также без дорогих украшений вид получился довольно сдержанным.
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