На своей странице в Instagram модельер показал трогательное архивное видео с дочерью Софией, родившейся в 2016 году.

"Главный сюрприз в том, что сколько бы ты ни готовился стать отцом, ты никогда не будешь к этому готов. И вопрос даже не в бессонных ночах и капризах, а в том что отцовство — это перерождение. Держать на руках частицу себя, понимать, что каждое твое действие теперь будет напрямую влиять на него — это завораживающее и пугающее. Международный день ребенка — прекрасный случай рассказать о вещах, которые я хотел бы знать перед тем как стать отцом", — пишет Андре Тан.



Во-первых, по его словам, даже не пытайтесь угадать, насколько вы вырастете как человек.

"С появлением Сони оказалось, что я способен на гораздо больше, чем мог себе представить. Сначала потеря сна на неделе может показаться трагедией. Но как только встречаешь своего ребенка впервые, ни одна из этих вещей уже не кажется жертвой. С каждым днем ​​я открывал в себе источники любви и силы, о которых я даже не подозревал", - признается дизайнер.

Во-вторых, не обязательно любить всех детей, чтобы любить свое чадо.

"Хотя я не имел отвращения к детям, но и особого кайфа от держания чужих детей на руках не получал. Крики всегда вгоняли меня в стресс. Я очень боялся, что не понравлюсь своему ребенку. Будто моя нервозность по отношению к чужим детям каким-то магическим образом передастся ей. Оказалось, что не обязательно нравиться всем детям — нужно только понравиться собственным (и вы будете нравиться, не волнуйтесь)", — объясняет звезда.

Также Андре Тан подчеркнул, что нет "идеального времени" для рождения ребенка.



"Я много думал о том, есть ли "правильное" или "идеальное" время для рождения ребенка, и пришел к выводу, что его нет - время является очень личным делом, и оно выглядит по-разному на разных этапах жизни. Оглядываясь назад, я вижу, что даже мои друзья, распланировавшие отцовство до мелочей, были готовы к нему не больше меня. Надо принять тот факт, что вы будете новичком и много времени будете чувствовать себя совершенно растерянным", — добавил дизайнер.



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