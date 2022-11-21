Всемирно известная актриса Шэрон Стоун рассказала о проблемах о здоровье и спустя долгое время снова вышла на связь.

Как сообщает Politeka.net, голливудской актрисе Шэрон Стоун уже не раз пришлось сталкиваться с проблемами со здоровьем, артистка переносила операции, проходила лечение и оздоравливалась специальными курсами. А недавно звезда призналась - ей придется перенести еще одну операцию.

Спустя несколько недель артистка появилась в Инстаграм и честно показала, какая она сейчас - без модных укладок, макияжа и фотошопа.

«Оставайтесь на позитиве! Ух!» - пишет Стоун под кадрами.

В сети поддерживают артистку: «Держись там, малыш; У тебя супер-позитивное чувство юмора. Надеюсь, ты скоро поправишься!; Люблю тебя; Я тебя люблю друг! ❤️; OMG от медсестры !! О, дорогая, это безумие.; Блин это долго!! Рада, что ты улыбаешься и чувствуешь себя хорошо!; Поправляйся скорее, Шэрон!».

Как недавно стало известно, сейчас 64-летняя знаменитость была больнице. Во время очередного осмотра врачи сначала установили ложный диагноз, сделали операцию, после которой боль только усилилась.

«Поскольку боль усилилась, я прислушалась к другому мнению. У меня большая миома, которую нужно удалить. Не переставайте слушать себя, не сомневайтесь. Это может спасти вам жизнь» - написала Шэрон, подметив, что исчезнет из социальных сетей на 1,5 месяца.

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