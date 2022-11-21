Популярная актриса и модель, 58-летняя Моника Беллуччи в элегантном образе без излишеств покорила выступлением.

58-летняя Моника Беллуччи в скромном образе с черным платьем и прозрачным верхом привлекла довольно сдержанным стилем. В этот раз артистка предпочла появиться на мероприятии в темном наряде и дополнила его лишь простыми украшениями.

«Спасибо парижской публике, которая устроила мне незабываемый прием за последний во Франции спектакль "Письма и воспоминания Марии Каллас" в постановке tomvolf в симфонической версии в постановке Филиппа Форже в theatrechatelet в понедельник ноября 14» - поделилась Моника.

Многие обратили внимание, что фактически на каждом мероприятии Моника блистает исключительно в костюмах и платьях темного цвета: «Элегантная старость, получается», - подмечает один из фанатов.

Недавно Моника дала интервью и приняла участие в нескольких съемках.

Яркий макияж с акцентом на карие глаза, пышная и немного помпезная укладка с начесом, а также украшения с драгоценными камнями преобразили Монику.

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