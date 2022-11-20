В этот раз на своей странице в Instagram артистка опубликовала неожиданные кадры в компании освобожденного из плена Героя "Азовстали" Михаила Дианова.

"Я очень горжусь каждым, кто приобщился к благотворительной инициативе «Вместе нас миллионы. Протезирование для Несокрушимых» и внес свой вклад в лечение наших военных. За три недели вместе с благотворителями мы собрали более 2 миллионов гривен – значительную сумму, которая ускорит протезирование украинских защитников, потерявших конечности во время исполнения служебного долга", - рассказала Оля Полякова.

Певица отдельно поблагодарила легендарного защитника Мариуполя Михаила Дианова за то, что он сделал и продолжает делать для Украины. Его сумма пожертвования составила рекордные 1 миллион 700 тысяч гривен.

"Это просто фантастично!", - подчеркнула Ольга.

На публикацию отреагировала певица Даша Астафьева, написав в комментариях: "Читаю и реву… какая ты Цяця❤️".

Поклонники в комментариях также поддержали Полякову: "Мурашки по коже. У нас самая сильная страна и лучшие люди❤️", "Какие молодцы! И видно, как Михаилу приятно внимание со стороны Оли Поляковой! Оленька, молодец, что обращаете внимание и делаете добро".

Напомним, что выступление Оли Поляковой пытались сорвать любители рф, скандальные подробности и видео.

Как сообщала Politeka, Оля Полякова вызвала бурную реакцию новой песней на украинском языке.

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