Известный телеведущий Григорий Решетник умилил кадрами из семейной идиллии на выходном дне с детьми.

Любимец публики, ведущий многих телепередач Григорий Решетник продолжает вести проекты "Холостяк и Холостячка". Также успевает на выходных артист провести время со своими детьми.

Недавно Григорий показал в Инстаграм, как проводит время с тремя маленькими детьми, которых воспитывает вместе с супругой Кристиной. Он также показал, что любит демонстрировать ребятам кадры со съемок известных украинских шоу.

«Когда папа ведущий 😄 #reshetnikboys» - пишет Решетник под кадрами.

В сети с юмором поддержали: «Это уже вообще 😂😂😂; Маленькие казаки супер🔥; Хорошие парни😍это ваше сокровище, на самом деле🔥❤️; Семья ❤️ самое дорогое 🙌; Маленькие казачки 😍; Какие все хорошие».

До этого знаменитость показал очаровательное видео с женой и детьми, на котором показал, ка кони встречали первый снег.

Как видно, все семейство в сборе, они вышли во двор дома и начали играть со снегом. Для таких зимних развлечений, нарядились они соответственно – в куртках, шапках и в перчатках. Судя по кадрам, Григорий и его жена Кристина радуются первому снегу не меньше, чем дети.

Напомним, "Как это волшебно": Квиткова из "Холостяка" показала, как наслаждается первым снегом, видео.

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