Как сообщает Politeka.net, Квитка была участницей команды "Второго шанса" - Александры Зарицкой из группы KAZKA и народного тренера Андрея Мацолы. В суперфинале она исполнила песню "Ревет и стонет" на стихи Тараса Шевченко и в суммарном зачете от жюри и зрителей получила 68% голосов.

Съемки прямого эфира проходили в укрытии – на станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве.

Но, как оказалось, далеко не всем понравилось выступление Марии. К тому же, некоторые из зрителей выразили уверенность, что победить должен был Давид Маскиса, приехавший в Киев с востока, где идут жестокие бои. Командир отпустил его, чтобы он спел трек рэпера Skofka "Слышен гимн".

Тренер Надя Дорофеева призналась, что перед эфиром участник подарил ей свой жетон и пообещал вернуться за ним после победы.

«Ужас.. полное разочарование. Не поддержать военного и не сделать его голосом страны в такое время…стыд», «Ну конечно, это же команда Андрея Мацолы, не просто же о нем весь сезон говорили», «При всем уважении, очень слабый финал, победительница - ну далеко не победительница. Давид был самым сильным», «Извините меня, но мне совсем не понравилось как она выступала», «Как по мне, она была хуже всех финалистов», «Вакарчук что-то знал.... не захотел участвовать в этом фарсе», «Это подстава», - возмущаются зрители из-за результатов сиперфинала.

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