Нагадаємо, фіналистами з команди Потапа стали Павло Нажига, Карина Столаба, Михайло Цар і Василь Палюх.
«Вони з різних куточків України, але всі співають сьогодні заради одного — нашої Перемоги», - йдеться у коментарі до допису про підопічних Потапа.
Отже, на перемогу у «Голосі країни» претендує Карина Столаба, яка, до речі, вже брала участь у дитячому «Голосі» і дійшла до фінала.
Дівчина не закінчила музичну школу, мріє взяти участь у шоу «Танці з зірками», хотіла стати моделлю, але через любов до їжі відмовилась ввід цієї ідеі, а ще обожнює зелений колір.
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Також у команді Потапа є справжня «Людина року». Мова йде про Василя Палюха, який отримав цю премію ще у 12 років в номінації «Юний талант року». Також Василю має трьох молодших братів, мріє побувати у Норвегії і, навчаючись в академії музики, паралельно став іподияконом в церкві.
А от ще один фіналіст з команди Потапа Павло Нажига зовсім скоро стане багатодітним батьком – його дружина вагітна третєю дитиною.
Молодий татусь мріє про велику сцену і більше не працювати на п’ятьох роботах одночасно. Павло професійно займався боксом та працював тренером у спортзалі, три роки вчився у музичній школі за класом акордеон.
Також у команду Потапа після відмови Святослава Вакарчука продовжуати участь у шоу потрапив Михайло Цар. Хлопець закінчив музичну школу по класу гітари, обожнєю бабусину їжу і музику, яка для нього важлива, як повітря.
Нагадаємо, Потапу зробили зауваження після його спілкування з Павлом.
Також повідомлялось, на що готова Карина Столаба заради перемоги.