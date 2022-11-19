Опубліковано топ-факти про фіналістів команди Потапа, які вже цієї неділі, 20 листопада, боротимуться за перемогу у «Голосі країни-12».

Нагадаємо, фіналистами з команди Потапа стали Павло Нажига, Карина Столаба, Михайло Цар і Василь Палюх.

«Вони з різних куточків України, але всі співають сьогодні заради одного — нашої Перемоги», - йдеться у коментарі до допису про підопічних Потапа.

Отже, на перемогу у «Голосі країни» претендує Карина Столаба, яка, до речі, вже брала участь у дитячому «Голосі» і дійшла до фінала.

Дівчина не закінчила музичну школу, мріє взяти участь у шоу «Танці з зірками», хотіла стати моделлю, але через любов до їжі відмовилась ввід цієї ідеі, а ще обожнює зелений колір.

Також у команді Потапа є справжня «Людина року». Мова йде про Василя Палюха, який отримав цю премію ще у 12 років в номінації «Юний талант року». Також Василю має трьох молодших братів, мріє побувати у Норвегії і, навчаючись в академії музики, паралельно став іподияконом в церкві.

А от ще один фіналіст з команди Потапа Павло Нажига зовсім скоро стане багатодітним батьком – його дружина вагітна третєю дитиною.

Молодий татусь мріє про велику сцену і більше не працювати на п’ятьох роботах одночасно. Павло професійно займався боксом та працював тренером у спортзалі, три роки вчився у музичній школі за класом акордеон.

Також у команду Потапа після відмови Святослава Вакарчука продовжуати участь у шоу потрапив Михайло Цар. Хлопець закінчив музичну школу по класу гітари, обожнєю бабусину їжу і музику, яка для нього важлива, як повітря.

Нагадаємо, Потапу зробили зауваження після його спілкування з Павлом.

Також повідомлялось, на що готова Карина Столаба заради перемоги.