Популярная Инстаграм модель Кайли Дженнер в Инстаграм каждый день показывает новые кадры, поскольку ведет блог довольно давно. В этот раз девушка решила привлечь внимание довольно нетипичным для нее способом.

Кайли блеснула самым обычным уличным образом, а также показала лицо вблизи с минимальным количеством макияжа. При этом девушка сделала акцент на подведенные глаза и нюдовые губы, напомнив о своей линейке косметики.

Таким образом Дженнер получила массу комплиментов, люди были впечатлены состоянием кожи Кайли, которая и так любит довольно яркий и насыщенный макияж.

«Твои глазааааа😍; это глаза для меня ✨; 👀 Возьми меня!!; Мой комментарий о том, что Кайли Дженнер не может быть серым человеком; Возврат всего; мы скучаем по вашим селфи! 🤍; Мама? Прости, мама?; наконец-то селфи 🫶🏼🥳; каменная холодная красота; Хорошо мама» - пишет Кайли.

Также ранее Кайли решила прогуляться на побережье в непривычном и даже скромном луке – обычно девушка надевает самый минимум одежды, чтобы похвастаться искусственными формами после пластики.

Копируя стиль сестры Ким, Дженнер решила сделать такие же пышные бедра и подправить тонкую талию.

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