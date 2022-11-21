Певице Джамале порой бывает непросто справляться с двумя малышами, но она растит их в любви и заботе.

Как сообщает Politeka.net, Джамала – мама двух прекрасных сыночков, в которых души не чает: Эмир-Рахмана и Селим-Гирая. Конечно, певице порой бывает непросто справляться с двумя малышами, но она растит их в любви и заботе и с радостью делиться достижениями детей. Несколько часов назад она поделилась в Instagram милыми кадрами с детьми.

На фото Джамала сидит на диване, держа на руках младшего сыночка Селим-Гирая, который держит руку вверх, словно кому-то машет ручкой. Также знаменитость показала общее фото сыночков, которое сделали на детской площадке. Старший Эмир-Рахман берет в руки игрушку, которую ему дает младший братик. Мальчики были одеты в теплые свитера и ботинки.

"Все это ради них", - подписала кадры с сыновьями Джамала.

Фолловеры в комментариях умиляются милому фото и подросшим малышам. Кроме того, многие рассуждают, на кого мальчики больше похожи - на Джамалу или ее мужа: "Эмир-копия мама, Селим-копия папа Бекир. Пока ничья", "Сладкие мальчики", "Так на вас оба похожи, дети греются рядом с мамой, когда чувствуют ее любовь и заботу", "Славные детки, пусть будут счастливы, здоровы под мирным небом и радуют своих родителей".

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.