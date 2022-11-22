Известная артистка, певица и продюсер прославилась не только своими актерскими талантами и яркими танцами на сцене. Всячески Лопес старается привлечь внимание и к своему внешнему виду, каждый раз делая акценты все более очевидными.

При этом крайне редко она говорит о семье и детях, оберегая эту свою часть жизни. Касается запрет и темы брака, с недавних пор Лопес стала миссис Аффлек и домашних кадров с супругом еще ни разу не показывала до этого момента.

Поэтому семейные фото с мужчиной и вызывают бурную реакцию:

«Ох как я люблю это; Я реально была не готова к семейной Джен; просто потрясающе выглядят; моложе рядом друг с другом; как счастливы эти двое; замужние два сердца; очень рада за них вдвоем; бог мой, они так хорошо выглядят».

Ранее Лопес решила вспомнить перед наступлением холодов о своем зимнем и романтичном клипе из прошлого. Артистка привлекла внимание сразу и цветущим внешним видом, подобрав довольно модные в то время наряды.

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