Известная артистка, певица и продюсер прославилась не только своими актерскими талантами и яркими танцами на сцене. Всячески Лопес старается привлечь внимание и к своему внешнему виду, каждый раз делая акценты все более очевидными.
При этом крайне редко она говорит о семье и детях, оберегая эту свою часть жизни. Касается запрет и темы брака, с недавних пор Лопес стала миссис Аффлек и домашних кадров с супругом еще ни разу не показывала до этого момента.
Поэтому семейные фото с мужчиной и вызывают бурную реакцию:
«Ох как я люблю это; Я реально была не готова к семейной Джен; просто потрясающе выглядят; моложе рядом друг с другом; как счастливы эти двое; замужние два сердца; очень рада за них вдвоем; бог мой, они так хорошо выглядят».
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Почти весна": циклон оставит Украину в покое, погода изменится
Сын умер через три дня: из россии сбежал друг Путина, "знающий много секретов", подробности
21-летняя внучка Софии Ротару в плюшевом наряде удивила видом на прогулке: "Погода для обнимашек"
Андре Тан показал украинкам топ самых актуальных сапог этой зимы: "В моду вновь вернулась..."
Ранее Лопес решила вспомнить перед наступлением холодов о своем зимнем и романтичном клипе из прошлого. Артистка привлекла внимание сразу и цветущим внешним видом, подобрав довольно модные в то время наряды.
Напомним, "Красотка наша": Каменских в просторной блузе позаигрывала с поклонниками, видео.
Как сообщала Politeka, "Какие ноги": Кухар из "Танців з зірками" появилась в необычных колготках, фото.
Также Politeka писала, что "Счастливы вместе": экс-муж Лорак Марат страстно обнял новую возлюбленную, момент попал на камеру.